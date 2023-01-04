Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3

Впервые я поиграл в World War 3 ещё в 2018 году — уже тогда в визуальном плане она выглядела очень привлекательно, проработка оружия вызывала море удовольствия, а геймплей напоминал некую смесь Escape from Tarkov на огромных картах Battlefield V. Мне понравилось и тогда я сказал, что шутер явно имеет шансы на успех, но, видимо, аудитории хардкорный геймплей подошёл не очень сильно, так что проект переделали, создав командный шутер в формате реалистичной симуляции боевых действий, но с некоторыми оговорками, чтобы приносить удовольствие большей армии поклонников. И спустя четыре года я могу уверенно заявить, что игре это пошло на пользу, но сейчас речь не о самом шутере, а о его боевом пропуске, который мне очень понравился.

Здесь хотелось бы сразу уточнить, что я огромный поклонник шутеров и королевских битв, так что боевых пропуском разного формата и качества повидал даже слишком много. И мне понравилось, что авторы World War 3 в своём боевом пропуске отказались от уровней-пустышок, как в Warzone 2, например, когда у тебя сто уровней баттлпаса, из которых ценность имеют разве что 30-40. Здесь уровней меньше — всего 51. Безусловно, не на каждом вам будут выдавать какое-то новое оружие или скин, но ничего ненужного (за редким исключением) я не заметил. Благодаря этому открывать хочется каждый уровень, а не ждать, например, 37 для получения ожидаемого ствола, пропуская массу мусора в инвентарь. Это мне понравилось.

При этом не ждите, что уровни будут сыпаться, как из рога изобилия. Разработчики понимают, что боевой пропуск не на неделю или две, так что для открытия всех уровней придётся немало поиграть и, желательно, побеждать. Прогресс довольно разумный — здесь меньше уровней, ценнее призы, но и открывать уровни боевого пропуска сложнее и дольше, чем в некоторых более аркадных играх, где буквально за каждый матч дают хоть что-то. Это всё же не Fortnite, где игрока награждают тонной косметических предметов за каждый чих. К самому контенту в боевом пропуске претензий тоже нет — разработчики придерживаются строгой тактики реализма, так что оружие с декоративной раскраской выглядит аутентично, экипировка персонажей тоже максимально приближена к реальности. Порадовало, что нет никаких светящихся элементов декора, нет скинов, которые выглядят так, как будто их рисовали для аниме, и всего в подобном роде. Возможно, это бы больше привлекало внимание, но, как я уже сказал, команда авторов World War 3 неуклонно придерживается реализма прежде всего — такой подход радует, особенно целевую аудиторию.

Для себя я отметил три недостатка в этом боевом пропуске. Первый — у меня почему-то подлагивает мышка при прокрутке контента в ленте баттлпаса. В самой игре 60+ FPS стабильно на ультрах, нет проблем даже в гуще событий, но в интерфейсе боевого пропуска мышка зависает — странно. Второй момент — оружие при демонстрации в боевом пропуске нельзя покрутить. Вот вижу я автомат интересный, выглядит привлекательно и вроде как мне нравится, но я бы хотел его покрутить в 3D, чтобы рассмотреть со всех сторон. И третий момент — на 41 уровне скин на БМП слишком уж скучно выглядит. Всё же добраться до такого уровня очень тяжело, а награда, мягко скажем, посредственная.

Но в целом могу сказать, что проект движется в правильном направлении — сам геймплей стал приятнее, награды мотивируют играть больше и думать чаще, побеждать стало сложнее. Вероятно, это связано с тем, что проект своим сеттингом и правилами игры сразу фильтрует фанатов аркады, оставляя при себе только заядлых стратегов и ценителей выслеживать врага с титаническим терпением. Что, безусловно, очень круто.