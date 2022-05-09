Realme Pad 5G будет оснащен процессором 8 серии

Дата запуска Realme Pad 5G приближается. Новая утечка утверждает, что планшет может поставляться с двумя вариантами ЦП, оснащенными разными чипсетами Snapdragon 8-й серии. Вариант планшета Snapdragon 870 SoC оснащен ЖК-экраном с разрешением 2,5K. Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 8 360 мАч . Компания не поделилась подробностями о камерах или возможностях быстрой зарядки устройства. Однако она добавила, что планшет будет поставляться с поддержкой стилуса.

Также компания рассказала о другом прототипе Realme Pad 5G. Эта модель, скорее всего, будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 1+ , который еще не представлен официально. В недавнем отчете утверждалось, что чип SD8G1+, вероятно, дебютирует во второй половине 2022 года. К сожалению, информации о других характеристиках планшета нет. Однако единственное, что известно об этом варианте, это то, что он может дебютировать на китайском рынке под названием Realme Pad 5G Master Explorer Edition. Realme вышла на рынок планшетов в прошлом году, выпустив Realme Pad на базе Helio G80, который был устройством 4G. В апреле Realme анонсировала Realme Pad Mini на некоторых рынках таких как Филиппины и Индия.