Realme Pad 5G будет оснащен процессором 8 серии

Также компания рассказала о другом прототипе Realme Pad 5G. Эта модель, скорее всего, будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 1+ , который еще не представлен официально. В недавнем отчете утверждалось, что чип SD8G1+, вероятно, дебютирует во второй половине 2022 года. К сожалению, информации о других характеристиках планшета нет. Однако единственное, что известно об этом варианте, это то, что он может дебютировать на китайском рынке под названием Realme Pad 5G Master Explorer Edition. Realme вышла на рынок планшетов в прошлом году, выпустив Realme Pad на базе Helio G80, который был устройством 4G. В апреле Realme анонсировала Realme Pad Mini на некоторых рынках таких как Филиппины и Индия.