Realme Pad Mini 4G показали на фото

В сети появились качественные фото и подробности о планшете iPad mini, официальный релиз которого запланирован на 4 апреля. Итак, аппарат получит 8,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1340:720 пикселей, восьмиядерную платформу Unisoc T616 с графическим адаптером Arm Mali-G57, 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, основную и селфи-камеры разрешением 8 Мп и 5 Мп соответственно, батарею ёмкостью 6400 мАч, поддержку 18-Вт быстрой проводной зарядки, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, приемник GPS, стереодинамики, поддержку сотовых сетей LTE, а также корпус с габаритами 211,84:124,48:7,59 мм и массой 372 грамма. Ориентировочная цена не сообщается, но, судя по параметрам, нас ждет весьма демократичный ценник.

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