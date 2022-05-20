Realme Pad X поступит в продажу 26 мая

Realme работает над новым планшетом и сегодня мы узнали его название и дату поступления. Согласно официальному сайту бренда, Pad X будет запущен 26 мая в Китае в 14:00 по местному времени. Официальный рендер продемонстрировал причудливый зеленый дизайн, но просочившиеся изображения на Weibo показали, что на подходе и два более традиционных варианта цвета.

Как подтвердил директор по маркетингу компании, Realme Pad X будет иметь чипсет Snapdragon 870, что сделает его первым планшетом с возможностью подключения 5G. Глядя на изображения, мы также видим, что у него будет одна камера на необычно большом модуле.

На рендерах также видны относительно тонкие лицевые панели и плоские стороны, а фронтальная камера располагается с правой стороны. Хотя пока нет информации о характеристиках камеры, но уже известно, что передняя панель будет иметь разрешение QHD+ с частотой обновления 120 Гц и большой аккумулятор.