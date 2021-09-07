Realme Pad выйдет на чистой ОС Android

Realme Pad отправится в релиз на этой неделе как первый планшет Realme. Планшет будет представлен на мероприятии 9 сентября в Индии вместе с несколькими другими продуктами, и за несколько недель до запуска планшета появилось много подробностей, некоторые из которых были получены из официальных источников, а другие — от инсайдеров. Например, сегодня были раскрыты новые подробности о грядущем продукте, и они исходят от генерального директора Realme Мадхава Шета. Глава Realme India и Realme Europe отправился в Twitter, чтобы поделиться фотографией планшета, и в твите действительно были раскрыты некоторые довольно интересные подробности о новом устройстве. Во-первых, исходя из подписи к твиту, мы предполагаем, что Realme также запустит Realme Pad в Европе, поскольку высший руководитель сказал, что ему удобно «носить его с собой повсюду в Европе».

Более интересная часть твита — пользовательский интерфейс, который Мадхав называет знакомым. Мы согласны с этим описанием, учитывая, что он очень похож на стандартный Android. На опубликованном изображении есть несколько приложений Google, включая Duo, Kids Space, Google Pay, Keep, Google One, Files и приложение Google Podcasts. Также есть приложение «Сообщения» и «Телефон», что означает, что пользователи смогут отправлять и получать SMS и совершать звонки на Realme Pad. За исключением приложений Netflix и Prime Video, все остальные приложения являются приложениями Google. Пока что мы знаем, что Realme Pad будет иметь 10,4-дюймовый экран с разрешением 2400 x 1200, процессор Helio G80, одну заднюю камеру на 8 МП, фронтальную камеру на 8 МП и аккумулятор емкостью 7100 мАч.