Red Magic Gaming Tablet 3 Pro получит 9-дюймовый экран

Компания Red Magic объявила, что официальная презентация компактного планшета Gaming Tablet 3 Pro пройдет в Китае 11 июня. Также производитель раскрыл некоторые характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат оснастят 9-дюймовым экраном с симметричными рамками толщиной всего 4,9 мм и соотношением дисплея к передней панели 90,1%, а также топовой 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830. Судя по опубликованным тизерам, Red Magic Gaming Tablet 3 Pro окажется компактнее, чем Lenovo Legion Y700 (Gen 4) и iPad Mini 7, но при этом предложит более крупный экран. Ориентировочная цена пока не раскрывается.