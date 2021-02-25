Redmi MAX TV 86 официально представлен

На мероприятии, посвященном запуску серии Redmi K40, суббренд Xiaomi также анонсировал три других продукта, а именно RedmiBook Pro 14/15, Redmi MAX TV 86 и Redmi AirDots 3. Интереснее всего из этого всего выглядит именно телевизор. Как следует из названия, новинка щеголяет 86-дюймовой ЖК-панелью со светодиодной подсветкой с разрешением 3840 на 2160 пикселей (4K) и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, экран поддерживает 10-битный цвет, HDR, HDR10, HDR10 +, HLG, Dolby Vision и покрывает 92% цветовой гаммы DCI-P3 с высокой точностью цветопередачи. Кроме того, телевизор оснащен неизвестным чипсетом с четырехъядерным процессором (ARM Cortex-A73), графическим процессором ARM Mali-G52 MC1, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.