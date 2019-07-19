Redmi Power Bank: аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой

Батареи получили название Redmi Power Bank, пластиковые корпуса и ёмкости на 10 000 и 20 000 мАч. Младшая модель имеет следующие габариты: 150.5×73.6×15.1 мм. Старшая, в свою очередь, получила такую же длину и ширину, а вот толщина почти в два раза больше — 27.3 мм. Обе новинки оснастили двумя портами USB-A, одним USB-C и одним microUSB.

Аккумуляторы имеют специальный режим зарядки для устройств, которым нужен малый ток. Он активируется двойным нажатием на кнопку питания. Еще батареи получили несколько видов защиты. Например, от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и т.д. Старшая версия отличается от младшей не только толщиной и ёмкостью аккумулятора, но и поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки на входе и выходе.

Обе новинки поступят в продажу 23 июля. За Redmi Power Bank на 10 000 мАч придётся отдать $8, а за версию на 20 000 мАч — $14.