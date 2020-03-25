Redmi Smart TV MAX - огромный телевизор с 98-дюймовым дисплеем

2020-03-25, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Redmi Smart TV MAX ; [87]
Бренд Redmi официально анонсировал свой первый смарт-телевизор под названием Redmi Max 98. Этот телевизор имеет разрешение 4K UHD и прямую светодиодную подсветку, включающую 192 локальных зоны затемнения. Панель дисплея покрывает 85% цветового пространства NTSC, что больше чем 100% sRGB. Также в телевизоре имеется ряд технологий для настройки изображения, в том числе MEMC.

В основе лежит собственный 12-нм чипсет с ядрами процессора Cortex-A55 и графическим процессором Mali G31 MP2 и оснащен 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти.

Имеет два динамика 8 Вт, три порта HDMI, композитный порт AV, два входа USB, порт Ethernet, S / PDIF и т. д. Поставляется с пользовательским PatchWall на основе MIUI, с голосовым дистанционным управлением Bluetooth и поддержкой голосового помощника AI от Xiaomi.

Цена и доступность:

Телевизор будет доступен на веб-сайтах Xiaomi и поступит в продажу 9 апреля за 2825 долларов США.

Комментарии и отзывы Redmi Smart TV MAX
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