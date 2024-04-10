Redmi представила планшет Pad Pro

Сегодня компания Redmi официально представила свой новейший планшет Pad Pro. И первый в серии Pro планшет от данного производителя имеет внушительный перечень преимуществ — например, он оснащён достаточно большим экраном диагональю 12,1 дюйма, производительным процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и аккумулятором ёмкостью 10000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Производитель делает акцент на том, что планшет Pad Pro построен на базе 12,1-дюймового IPS LCD дисплея с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель имеет соотношение сторон 16:10 с яркостью на уровне 600 нит и защищена стеклом Corning Gorilla Glass 3. ещё планшет Redmi Pad Pro оснащён четырьмя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos и, что немаловажно, производитель в данном случае сохраняет разъём для наушников 3,5 мм.

Процессор, у которого всё неплохо с производительностью, поставляется вместе с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Ещё Pad Pro оснащен 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом на фронтальной стороне и 8-мегапиксельной основной камерой на тыльной панели гаджета. Планшет поставляется на базе прошивки HyperOS, которая основана на Android 14, и поддерживает функции непрерывности с другими устройствами на базе HyperOS и ПК от Xiaomi. Например, можно удобно зеркалировать экран смартфона, передавать файлы и мобильные данные между совместимыми устройствами. Да и стоит планшет недорого.
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