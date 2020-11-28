Рекламный ролик об основных функциях Exynos 1080

Samsung недавно выпустила процессор Exynos 1080 на мероприятии, которое транслировалось онлайн из Шанхая, Китай.

Компания выпустила официальное ознакомительное видео, в котором освещены ключевые особенности нового набора микросхем. Полтораминутный рекламный ролик был размещен на YouTube.

Компания Samsung в восторге от выпуска чипсета Exynos 1080, так как это премиальный набор микросхем среднего класса, который будет использоваться для следующего поколения телефонов 5G высокого класса. Чип имеет встроенный модем 5G, и компания заявляет, что этот набор микросхем может обеспечить скорость нисходящего канала до 5,1 Гбит/с в сетях NR Sub-6GHz при работе.

В ролике также упоминается, что Exynos 1080 получил новые процессорные ядра ARM Cortex-A78. Он имеет одно ядро ​​Cortex-A78 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Также ещё на борту есть три ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц, четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 работают с максимальной частотой 2,0 ГГц. Процессор поддерживает оперативную память LPDDR5, хранилище UFS 3.1. и совместим с с HDR10+.

Exynos 1080 - это первый процессор Samsung, разработанный и произведенный по 5-нм технологическому процессу FinFET на основе EUV, что обеспечивает значительную экономию энергии за счет низкого энергопотребления и более высокой эффективности с уменьшенным размером чипа на 25% по сравнению с 7-нм процесс.

Комментарии и отзывы Exynos 1080
Обзоры:
Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-10600KЛучший процессор Intel. Intel Core i5-10600K
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Новости:
AMD представила технологию разгона процессоров Precision Boost Overdrive 2

AMD готовит к запуску технологию Precision Boost Overdrive 2 (PBO). Новая технология используется для раз...
Новое обновление AGESA BIOS позволяет использовать AMD Smart Access Memory для чипсетов X470 и B450

На прошлой неделе, когда были выпущены видеокарты серии RX 6800, была добавлена функция SAM (Smart Acces...
Snapdragon 875 превосходит процессор Kirin 9000

Новый результат теста для грядущей процессоров Snapdragon 875 показали некоторые многообещающие цифры. В ...
Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Лучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair DryerЛучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIMEВыбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIME
Новый Moto G Stylus получит аккумулятор ...
Новый Moto G Stylus получит аккумулятор Авторитетный информатор Эван Бласс поделился подробностями о смартфоне Moto G Stylus 2021 (условное назва...
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-...
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-Классический вариант исполнения утюгов и отпаривателей предполагает стационарное использование и привязку...
Бюджетный 4K-телевизор Redmi Smart TV A6...
Бюджетный 4K-телевизор Redmi Smart TV A6Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi дал старт продажам старшей модели серии телевизоров Redmi Smart...
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000...
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000С умными щетками семейства Sonicare мы знакомились на примере флагманской ...
Arm теперь принадлежит компании NVIDIA...
Arm теперь принадлежит компании NVIDIAКомпания NVIDIA объявила о приобретении Arm Limited за 40 миллиардов долларов. ...
Huawei показала новые 5 нм чипы Kirin 90...
Huawei показала новые 5 нм чипы Kirin 90Компания Huawei представила новые чипы с поддержкой 5G. Kirin 9000 и 9000E основаны на 5 нм техпроцессе. ...
Цена Samsung Galaxy M31 Prime Edition со...
Цена Samsung Galaxy M31 Prime Edition соРанее компания Samsung представила смартфон Galaxy F41 по цене 233 доллара США, который был доступен искл...
Huawei nova 8 SE получит зарядку на 66 В...
Huawei nova 8 SE получит зарядку на 66 ВКитайские источники опубликовали постер смартфона Huawei nova 8 SE, выход которого ожидается в ноябре вме...
Запуск Samsung Galaxy M02 близок, сертиф...
Запуск Samsung Galaxy M02 близок, сертиф Компания Samsung работает над смартфоном Galaxy M02, так как Galaxy M02 недавно был замечен на платформ...
OnePlus Nord получил обновление OxygenOS...
OnePlus Nord получил обновление OxygenOSКомпания OnePlus начала развертывание обновления OxygenOS 10.5.7 для смартфонов OnePlus Nord. В новом обн...
Новый трекер активности для детей от Gar...
Новый трекер активности для детей от GarКомпания Garmin выпустила трекер активности с ярким дизайном для детей Vivofit Jr 3. ...
Intel представила новый логоти...
Intel представила новый логотиНаряду с новыми процессорами Tiger Lake, компания Intel представил новый логотип. ...
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для AppleОбзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKitОбзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеровОбзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor