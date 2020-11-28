Рекламный ролик об основных функциях Exynos 1080

Samsung недавно выпустила процессор Exynos 1080 на мероприятии, которое транслировалось онлайн из Шанхая, Китай.

Компания выпустила официальное ознакомительное видео, в котором освещены ключевые особенности нового набора микросхем. Полтораминутный рекламный ролик был размещен на YouTube.

Компания Samsung в восторге от выпуска чипсета Exynos 1080, так как это премиальный набор микросхем среднего класса, который будет использоваться для следующего поколения телефонов 5G высокого класса. Чип имеет встроенный модем 5G, и компания заявляет, что этот набор микросхем может обеспечить скорость нисходящего канала до 5,1 Гбит/с в сетях NR Sub-6GHz при работе.

В ролике также упоминается, что Exynos 1080 получил новые процессорные ядра ARM Cortex-A78. Он имеет одно ядро ​​Cortex-A78 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Также ещё на борту есть три ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц, четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 работают с максимальной частотой 2,0 ГГц. Процессор поддерживает оперативную память LPDDR5, хранилище UFS 3.1. и совместим с с HDR10+.

Exynos 1080 - это первый процессор Samsung, разработанный и произведенный по 5-нм технологическому процессу FinFET на основе EUV, что обеспечивает значительную экономию энергии за счет низкого энергопотребления и более высокой эффективности с уменьшенным размером чипа на 25% по сравнению с 7-нм процесс.