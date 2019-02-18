Рекомендованная цена GeForce GTX 1660 Ti составит $279

В сети обнаружились свежие подробности о видеокарте GeForce GTX 1660 Ti, которая должна появиться в продаже уже 22 февраля. Как сообщает профильное издание VideoCardz, компания NVIDIA уведомила обозревателей, что рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti составит 279 долларов. Также GeForce GTX 1660 Ti засветилась в базе данных бенчмарка игры Final Fantasy XV. В разрешении 2560:1440 точек с высокими настройками графики ускоритель оказался немного производительнее модели GeForce GTX 1070 и едва не достиг уровня Titan X поколения Maxvell. А еще в сети появились фото видеокарты GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC, которая имеет укороченную печатную плату, систему охлаждения с двумя вентиляторами, большой радиатор и несколько тепловых трубок.