Релиз Steam Controller уже на горизонте

Valve незаметно загрузила на платформу Steam видео с распаковкой нового Steam Controller — в базе данных SteamDB было замечено, что 20 апреля компания загрузила файл с названием steam_controller_unboxing_2026. Да, стоит отметить, что данный ролик пока что недоступен для просмотра — при попытке запуска появляется сообщение о том, что видео ещё не обработано для потокового воспроизведения. Это выглядит как один из самых явных признаков того, что запуск нового устройства от Steam уже очень близок и может состояться буквально в ближайшие дни. Дополнительным подтверждением стали недавние заявления инсайдера SadlyItsBradley — по его словам, свежие транспортные документы показывают, что Valve получила первую крупную партию нового беспроводного контроллера.

Предполагается, что компания заранее заполняет склады перед стартом продаж. Если поставки начались ещё в начале прошлой недели, то подготовка к запуску может быть уже завершена, а публикация материалов с распаковкой станет следующим шагом. Также вместе с этим могут раскрыть дату старта продаж и стоимость устройства, поскольку официальной информации о цене пока нет. На данный момент всё указывает на скорый анонс, поэтому новости о новом Steam Controller могут появиться в любой момент, но другие устройства компании пока что находятся под вопросом. Например, говорить о запуске Steam Machine пока что явно слишком рано — у компании проблемы с доступностью оперативной памяти для этой системы.
