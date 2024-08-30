Релиз планшета Xiaomi Pad 7 Pro снова отложен

Выход планшетов серии Xiaomi Pad 7 ожидался во втором квартале, но позже был отложен до осени. Сегодня авторитетный информатор Digital Chat Station сообщил, что сначала в октябре будет представлена базовая модель, а вот релиз Xiaomi Pad 7 Pro состоится только через какое-то время. Устройству приписывают наличие крупного OLED-дисплея с частотой обновления 144 Гц и матовым покрытием в одной из версий, а также производительной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 (вероятное 8s Gen 3 или 8 Gen 3). Xiaomi Pad 7 получит 11- или 12-дюймовый IPS-экран и 4-нанометровую платформу Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 740.