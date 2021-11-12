Релиз портативной консоли Playdate отложили на 2022 год…

К сожалению, эти две группы составляют заказы на первые 20 000 единиц, так что это довольно значительная задержка. Но если ваше первое предположение было связано с глобальной нехваткой кремния, вы на самом деле ошиблись впервые за несколько месяцев. В письме Panic объясняет, что в первой партии из 5000 КПК, полученных от производителя, были неисправные батареи, которые прослужили бы не так долго, как того ожидала компания. Затем компания Panic отправила неисправные блоки обратно производителю, чтобы получить новые батареи от нового поставщика. Компания заявляет, что новые батареи — это «именно то, на что мы надеемся, если не лучше, чем раньше», и что они обеспечат долгое время автономной работы, которое изначально было обещано покупателям. Таким образом, даже несмотря на то, что первоначальные поставки Playdate были отложены, по крайней мере, Panic не отправила потребителям карманные компьютеры с неисправными батареями.