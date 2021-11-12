Релиз портативной консоли Playdate отложили на 2022 год

Через неделю после того, когда мы узнали, что выпуск Steam Deck от Valve был отложен и что Sony, возможно, пришлось сократить прогнозы производства PS5 из-за глобальной нехватки запчастей, мы теперь узнаем, что первоначальные заказы на карманный компьютер Panic Playdate также были отложены. Однако у этой новости есть положительная сторона, так что, по крайней мере, фанаты будут разочарованы не на сто процентов. В электронном письме, разосланном клиентам, которые приобрели первую партию портативных устройств Playdate, производитель объясняет, что первая и вторая группы поставок Playdate были перенесены с конца 2021 года на начало 2022 года.

К сожалению, эти две группы составляют заказы на первые 20 000 единиц, так что это довольно значительная задержка. Но если ваше первое предположение было связано с глобальной нехваткой кремния, вы на самом деле ошиблись впервые за несколько месяцев. В письме Panic объясняет, что в первой партии из 5000 КПК, полученных от производителя, были неисправные батареи, которые прослужили бы не так долго, как того ожидала компания. Затем компания Panic отправила неисправные блоки обратно производителю, чтобы получить новые батареи от нового поставщика. Компания заявляет, что новые батареи — это «именно то, на что мы надеемся, если не лучше, чем раньше», и что они обеспечат долгое время автономной работы, которое изначально было обещано покупателям. Таким образом, даже несмотря на то, что первоначальные поставки Playdate были отложены, по крайней мере, Panic не отправила потребителям карманные компьютеры с неисправными батареями.
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