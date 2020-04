Релиз видеоигры Saints Row: The Third состоится 22 мая 2020 года

Разработчик Deep Silver объявила о том, что выпустит ремастер видеоигры Saints Row: The Third для платформ ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Переизданная версия предлагает нам около 4 тысяч обновленных объектов. Был полностью обновлен город, каждое оружие, транспорт получили апгрейд, персонажи и новое освещение. Графические улучшения коснулись всего города. Над улучшениями работала компания Sperasoft.

The Saints Row: The Third Remastered включает в себя более 30 DLC и новые миссии. Переиздание состоится 22 мая этого года.