Remedy Entertainment и Rockstar Games перевыпустят Max Payne 1 и 2

Remedy Entertainment, создатели Max Payne, рады сообщить, что они будут переделывать культовые видеоигры Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne в рамках нового соглашения о разработке с Rockstar Games. Отношения между Remedy и Rockstar Games восходят к первоначальному выпуску получивших признание критиков игр Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne, разработанных Remedy и опубликованных Rockstar Games. Обе игры оставили неизгладимый след в массовой культуре, их хвалят за нео-нуарную атмосферу, новаторское повествование и отличную перестрелку.

«Мы были в восторге, когда наши давние друзья из Remedy обратились к нам с предложением переиздать оригинальные игры Max Payne — сказал Сэм Хаузер, основатель Rockstar Games. Не могу дождаться, чтобы сыграть в эти новые версии». «Max Payne всегда занимала особое место в сердцах всех сотрудников Remedy, и мы знаем, что миллионы поклонников по всему миру думают так же — сказал генеральный директор Remedy Теро Виртала. «Мы очень рады снова работать с нашими партнерами из Rockstar Games, чтобы получить возможность по-новому познакомить игроков с историей, действием и атмосферой оригинальных игр Max Payne». В соответствии с соглашением о разработке, подписанным сегодня, Remedy будет разрабатывать как единую игру для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с использованием собственного игрового движка Northlight. Бюджет разработки игры будет финансироваться Rockstar Games, размер которого будет соответствовать типичному производству Remedy AAA-игр.
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