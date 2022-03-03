Resident Evil 2, 3 и 7 получат бесплатные обновления следующего поколения в конце этого года

В этом году Capcom выпустит бесплатные графические обновления для своих ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3, а также Resident Evil 7, которые представят трассировку лучей, режим с высокой частотой кадров и 3D-звук на PS5, Xbox Series X и ПК.

Если у вас уже есть копии этих игр на PS4 или Xbox One, вы сможете получить эти обновления бесплатно. На PS5 будет опция цифрового обновления, тогда как Xbox предлагает функцию Smart Delivery, которая автоматически запускает версию каждой игры текущего поколения, когда она становится доступной. На ПК эти обновления просто появятся в обновлении. Для PS5 Capcom реализует поддержку DualSense для всех трех игр с тактильной обратной связью и адаптивными триггерами.

Даже без графических обновлений недавние игры Capcom Resident Evil , включая ремейки, являются одними из самых впечатляющих игр с визуальной точки зрения. Они также являются одними из лучших игр Capcom. Если вы новичок в этой серии или играли только в Resident Evil Village то Resident Evil 2 и Resident Evil 7 — хорошие игры для прохождения.

Resident Evil 2 это смелое переосмысление игры Capcom для PS1 1998 года с современным дизайном геймплея и отличной атмосферой, в то время как Resident Evil 7 идет от первого лица с совершенно другим окружением и еще более извращенным чувством страха.