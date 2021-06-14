Ретро-камера Nikon Zfc готова к выходу

Сетевые источники раскрыли подробности о беззеркальной APS-C камере Nikon Zfc, которая будет выполнена в стиле модели Nikon Df. Итак, аппарат получит основные параметры Nikon Z50, байонет Z-mount, полностью поворотный экран, тонкий корпус без ручки, органы управления, как у старых камер Nikon FM, серебристую, черную и коричневую расцветки, а также комплектные объективы 28mm F/2.8 и 35mm F/1.8 (формат DX). Цена фотоаппарата с объективом составит 1000 долларов. Официальная презентация Nikon Zfc состоится уже 28 июня.