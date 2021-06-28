Ретро-камеру Nikon Z fc показали на пресс-рендерах

Сетевые источники опубликовали официальные изображения беззеркальной камеры APS-формата Nikon Z fc, официальная презентация которой ожидается уже завтра. Судя по одному из рендеров, камера выйдет в шести расцветках и в трех комплектациях. Первая не имеет объектива. Вторая комплектуется объективом Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR, а третий – новой линзой с фокусным расстоянием 28 мм. Вероятно, речь идет о модели Nikkor Z 28mm f/2.8, слухи о которой появились три недели назад.

Что до камеры, то ей прочат основные параметры модели Nikon Z50, байонет Z-mount, полностью поворотный экран, тонкий корпус и ориентировочную цену в 1000 долларов.

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