Результаты тестов AMD Ryzen 9 3900X с включённой и отключённой функцией SMT

AMD Ryzen обладает превосходной многоядерной производительностью, и даже Windows 10 теперь может эффективно использовать все дополнительные ядра. Многие игры масштабируются до нескольких ядер, и большинство игр традиционно кодируются для однопоточной производительности, в которой Intel продолжает доминировать. Отключение SMT для устройств Ryzens с большим количеством ядер, таких как 12C / 24T Ryzen 9 3900X, не является хорошим вариантом, хотя может иметь определенную выгоду для определенных игр.

TechSpot решил протестировать 36 игр, чтобы увидеть, поможет ли отключение SMT на Ryzen 9 3900X увеличить частоту кадров в секунду. Отключение SMT имело положительный эффект в улучшении среднего fps в таких играх как Prey, Just Cause 4, Hitman 2 и Shadow of the Tomb Raider, в то время как прирост производительности был минимальным в играх Project Cars 2, Apex Legends, For Honor. и PUBG.

Тем не менее, отключение функции SMT, безусловно, даёт прибавку частоты кадров в некоторых проектах, а в других наоборот, ведёт к снижению производительности.

Главная идея этого теста заключается в том, что еси извлекать все возможные кадры в формате 1080p, Intel по-прежнему остается лучшим вариантом, и отключение SMT в Intel теоретически может предложить еще лучшие результаты. При этом AMD значительно сократила разрыв в производительности в этом поколении и в целом является лучшим вариантом с учетом улучшений процессов и снижения энергопотребления.