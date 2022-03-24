Ридер Onyx Boox Nova Air C получил цветной дисплей E Ink

Сетевые источники сообщают о выходе планшета-ридера Onyx Boox Nova Air C, который оценен в 420 долларов. Новинку оснастили 7,8-дюймовым экраном на основе цветной электронной бумаги E Ink с разрешением 1404:1872 пикселей в монохромном режиме и разрешением 468:624 пикселя в цветном режиме, способном отображать 4096 оттенков, поддержкой специального пера с чувствительностью к силе нажатия, фронтальной подсветкой с возможностью менять цветовую температуру, 8-ядерной платформой с тактовой частотой 2,0 ГГц, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, разъемом USB Type-C, динамиком и микрофоном, предустановленной ОС Android 11, аккумулятором ёмкостью 2000 мАч, размерами 194:136,5:6,3 мм и массой 245 граммов.