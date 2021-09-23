Рынок OLED-дисплеем увеличился в три раза - всё благодаря Apple

По данным аналитического издания UBI Research, поставки 10-дюймовых OLED-панелей, используемых в планшетах, ноутбуках, мониторах и телевизорах, достигли 10,29 миллиона единиц в первой половине 2021 года. Аналитическая компания сообщила, что это произошло из-за высоких продаж гаджетов, в которых используются OLED-панели. В первом полугодии 2021 года объем продаж панелей составил 2,95 миллиарда долларов, что примерно в 2,4 раза превышает объем продаж в 1,221 миллиарда долларов, зафиксированный за аналогичный период прошлого года. Более того, ближе к концу года Samsung Display также планирует начать производство OLED-экранов для iPad от Apple. Это позволит рынку IT-OLED-дисплеев в 2022 году стремительно расти, отмечает UBI Research.

Тем не менее, Samsung — не единственная компания, которая наращивает свои производственные возможности OLED, поскольку к ней присоединилась компания LG Display, которая недавно завершила план по созданию линии OLED 6-го поколения в Паджу. Кроме того, примечательно, что 3,4 миллиона единиц из общего объема поставок OLED в первом полугодии приходятся на телевизоры. Эта цифра может увеличиться во второй половине года в связи с приближающейся Черной пятницей, так как все пойдут покупать себе новые телевизоры, смартфоны и планшеты. Соответственно, можно предположить, что рынок OLED-дисплеем, который ещё год назад казался просто мизерным, скоро полностью захватит электронику и вытеснит другие технологии.
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