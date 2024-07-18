Рынок ПК и консольных игр сильно просел в 2024 году

Согласно отчёту компании Games Sales Data, в первой половине 2024 года в Европе было продано 80 миллионов игр для ПК и консолей. Это хороший старт для местного рынка, особенно учитывая, что в первой половине года не было крупных релизов по сравнению с 2023 годом. Например, в первой половине 2023 года вышли The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Star Wars: Jedi Survivor и Diablo IV, которые имели огромный успех и очень хорошо продавались. И только две из десяти самых продаваемых игр 2024 года были выпущены в этом году — речь про Helldivers 2 и The Last of Us: Part 2 Remastered. Вот только по сравнению с другими крупными релизами эти игры имели более низкую цену, что помогло увеличить их продажи, но прибыль по итогу была ниже, чем у конкурентов прошлого года.

При этом аналитики отмечают, что в прошлом месяце было продано 11,3 миллиона видеоигр, что на 19% меньше, чем в июне 2023 года (то есть за аналогичный период). Проблема в том, что в июне 2024 года не было больших AAA-игр, что привело к снижению продаж, и ситуация будет ухудшаться в обозримом будущем. Одним из положительных моментов первой половины года является релиз дополнения для Elden Ring. Продажи базовой игры Elden Ring выросли на 454% из-за данного события, плюс само дополнение тоже оказалось крайне популярным. Но пока что ситуация на рынке видеоигр выглядит крайне удручающе, так как крупные релизы будут только в октябре 2024 года, то есть больше половины года игроки не получают ААА-проектов, на которые можно потратить деньги.
Microsoft представила сразу три новых консоли Xbox…
Вчера на мероприятии Xbox Games Showcase 2024 компания Microsoft официально анонсировала сразу три новые …
Портативная игровая консоль Zotac Zone оценена в $800…
Компания Zotac официально представила портативную игровую приставку Zotac Zone, которая появится в продаж…
Xbox теперь будет производить не только Microsoft…
Любой, кто следит за современным рынком видеокарт, знает, что крупные компании вроде AMD или NVIDIA хотя …
Nintendo проведёт презентацию, но не покажет новую консоль…
Сегодня компания Nintendo должна провести официальную презентацию Nintendo Direct, в рамках которой японс…
Nintendo Switch 2 получит 1080р-дисплей и это очень плохо…
Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что новая портативная игровая ко…
Портативную игровую консоль Ayaneo Pocket S оценили в $400 …
Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделью Pocket S, которая основана на…
Nintendo Switch 2 будут выпускать огромными партиями для бор…
Вчера информационное издание VGC сообщило, что президент Nintendo Шунтаро Фурукава на недавней сессии воп…
Nintendo сообщила дату релиза Switch 2…
На протяжении достаточно длительного времени известные инсайдеры уверенно говорили о том, что компания Ni…
Зарядка для двух геймпадов PS5. Обзор DOBE TP5-05103Зарядка для двух геймпадов PS5. Обзор DOBE TP5-05103
Защитный бокс для Nintendo SWITCH. Обзор DOBE TY-2846Защитный бокс для Nintendo SWITCH. Обзор DOBE TY-2846
Набор для хранения PS5 VR2 и зарядки контроллеров. Обзор DOBE TP5-2523Набор для хранения PS5 VR2 и зарядки контроллеров. Обзор DOBE TP5-2523
Зарядка станция для DualSense с подсветкой. Обзор VOLFOX P5-102Зарядка станция для DualSense с подсветкой. Обзор VOLFOX P5-102
Практичная зарядная станция для DualShock 4. Обзор DOBE TP4-19012Практичная зарядная станция для DualShock 4. Обзор DOBE TP4-19012
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor