Рынок ПК и консольных игр сильно просел в 2024 году

Согласно отчёту компании Games Sales Data, в первой половине 2024 года в Европе было продано 80 миллионов игр для ПК и консолей. Это хороший старт для местного рынка, особенно учитывая, что в первой половине года не было крупных релизов по сравнению с 2023 годом. Например, в первой половине 2023 года вышли The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Star Wars: Jedi Survivor и Diablo IV, которые имели огромный успех и очень хорошо продавались. И только две из десяти самых продаваемых игр 2024 года были выпущены в этом году — речь про Helldivers 2 и The Last of Us: Part 2 Remastered. Вот только по сравнению с другими крупными релизами эти игры имели более низкую цену, что помогло увеличить их продажи, но прибыль по итогу была ниже, чем у конкурентов прошлого года.

При этом аналитики отмечают, что в прошлом месяце было продано 11,3 миллиона видеоигр, что на 19% меньше, чем в июне 2023 года (то есть за аналогичный период). Проблема в том, что в июне 2024 года не было больших AAA-игр, что привело к снижению продаж, и ситуация будет ухудшаться в обозримом будущем. Одним из положительных моментов первой половины года является релиз дополнения для Elden Ring. Продажи базовой игры Elden Ring выросли на 454% из-за данного события, плюс само дополнение тоже оказалось крайне популярным. Но пока что ситуация на рынке видеоигр выглядит крайне удручающе, так как крупные релизы будут только в октябре 2024 года, то есть больше половины года игроки не получают ААА-проектов, на которые можно потратить деньги.