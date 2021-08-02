Рынок ПК-компонентов успокоится к 2023 году

Текущая глобальная нехватка микросхем поставила рынок компонентов для ПК в довольно неудобное положение. Мы видели множество скачков цен и паники в отрасли, появились сообщения о том, что люди контрабандой переправляют процессоры через границу, привязывая центральные процессоры к телу. И не похоже, что в ближайшее время давление исчезнет, ​​поскольку генеральный директор STMicro опубликовал свой личный прогноз относительно ситуации на рынке. Судя по прогнозу Intel, IBM и TSMC, ситуация на рынке процессоров изменится ближе к 2023 году, но это пока что очень аккуратные предположения. некоторые компании считают, что проблема с чипами закончится к концу 2022 года, другие уверены, что и до 2023 удовлетворить запросы пользователей будет проблематично. Согласно Reuters, компания Chery считает, что улучшение ситуации с поставками микросхем будет происходить постепенно в течение 2022 года.

Однако только к первой половине 2023 года мы должны наконец увидеть баланс спроса и предложения. И только тогда, если всё будет сделано правильно, пользователи смогут получить свои компоненты для компьютера по разумным ценам. Но, с другой стороны, уже сейчас наблюдаются небольшие положительные сдвиги в сторону понижения цен — видеокарты подешевели на треть, процессоры тоже. Возможно, уже в 2022 году можно будет купить компоненты для компьютера лишь слегка дороже рекомендованной производителем стоимости, но до этого еще нужно дожить для начала.
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