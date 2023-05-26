Рынок оперативной памяти обвалился на 21%

На протяжении нескольких кварталов к ряду на мировом рынке наблюдается резкое снижение рынка оперативной памяти, и если верить последним данным, этот тренд продолжается. По данным аналитической компании TrendForce, рынок DRAM испытал серьёзное падение в 21,9% от квартал к кварталу, что привело к общим убыткам рынка в размере 9,663 миллиарда долларов. Стоит отметить, что это уже третий квартал подряд, когда сектор оперативной памяти сталкивается с резким снижением продаж. Специалисты отмечают, что этому спаду способствуют сразу несколько факторов, но основной причиной падения рынка является длительная проблема избытка предложения — сейчас чипов памяти производится гораздо больше, чем покупается, так что они складируются огромными партиями и постепенно теряют в цене. В результате крупнейшие поставщики — Samsung, Micron и SK Hynix — сообщили о снижении квартальных доходов на весьма внушительные суммы.

Если говорить о конкретных цифрах, то Samsung столкнулась с сокращением объёмов поставок из-за уменьшения заказов на свои недавно выпущенные чипы, что привело к квартальному снижению доходов на 24,7% (это безумные 4,17 миллиарда долларов). С другой стороны, Micron испытал рост объёмов поставок, но всё равно пострадал от спада рынка, отметив снижение доходов в 3,8% или 2,72 миллиарда долларов. SK Hynix понёс наибольшие потери — сокращение объёмов поставок на более чем 15% привело к серьёзному снижению доходов в размере 31,7% (примерно 2,31 миллиарда долларов).
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