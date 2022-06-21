Рынок оперативной памяти обвалился на 8%

Рынки DRAM для серверов не так сильно зависят от рынка DRAM для потребительских ПК, поскольку прогнозируемое снижение цен на третий квартал 2022 года составит целых пять процентов. Уровни запасов серверных клиентов за период от семи до восьми недель были минимально высокими, но не оказали такого же влияния на выходное потребление, даже несмотря на рост достижений в обработке и увеличение ввода пластин. Рынок мобильной памяти DRAM вынуждал производство сокращаться каждый квартал 2022 года из-за скудости потребительского рынка. Кроме того, падение продаж смартфонов в 2022 году из-за отсутствия спроса и важности новых технологий и технологий следующего поколения на рынке привело к снижению до восьми процентов по сравнению с прошлым кварталом.