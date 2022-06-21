Рынок оперативной памяти обвалился на 8%

Исследователи TrendForce недавно исследовали рынок оперативной памяти — их результаты показывают, что потребительский спрос на запасы DRAM упал из-за инфляции. Это увеличение запасов DDR5 и DDR4 привело к падению цен на DRAM на 3-8%, поскольку производители, дистрибьюторы и продавцы изо всех сил пытаются сократить свои запасы на складах и продают продукцию даже дешевле ожидаемого. OEM-производители компьютеров столкнулись с падением спроса, что повлияло на их ежегодные поставки и увеличило запасы DRAM. Кроме того, поскольку поставщики на рынках изо всех сил пытаются сократить предложение, предполагаемые цены на дополнительный сбор упадут на восемь процентов в следующей половине 2022 года.

Рынки DRAM для серверов не так сильно зависят от рынка DRAM для потребительских ПК, поскольку прогнозируемое снижение цен на третий квартал 2022 года составит целых пять процентов. Уровни запасов серверных клиентов за период от семи до восьми недель были минимально высокими, но не оказали такого же влияния на выходное потребление, даже несмотря на рост достижений в обработке и увеличение ввода пластин. Рынок мобильной памяти DRAM вынуждал производство сокращаться каждый квартал 2022 года из-за скудости потребительского рынка. Кроме того, падение продаж смартфонов в 2022 году из-за отсутствия спроса и важности новых технологий и технологий следующего поколения на рынке привело к снижению до восьми процентов по сравнению с прошлым кварталом.
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