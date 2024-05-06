Рынок планшетов впервые за годы показал рост

Сегодня было опубликовано масштабное исследование рынка планшетов от компании Canalys, в котором был продемонстрирован достаточно скромный рост всего на 1% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И хотя, безусловно, небольшое восстановление данного сегмента не является поводом для безумного восторга, аналитики считают, что это сигнал будущего тренда развития в этой области, который будет наблюдаться на протяжении всего 2024 года. Всё дело в том, что это первый квартал с положительным приростом уровня продаж после четырёх последовательных кварталов, на протяжении которых рынок планшетов исключительно падал в пропасть.

Основной движущей силой, как считают специалисты, является восстановление уровня потребительских расходов на электронику и стабилизация мировой экономики. Более того, аналитики ожидают удачного года для планшетов, поскольку новые технологии стимулируют продажи планшетов — речь идёт о моделях с OLED-экранами, 5G и прочих полезных инновациях. Если прогнозы верны, то к концу этого года рынок стабилизируется на уровне выше, чем до пандемии коронавируса. Что касается доли рынка, Apple по-прежнему лидирует с почти 36% долей и 12 миллионами проданных единиц, в то время как Samsung показала скромный рост на 1% с 6,8 миллионами планшетов. Huawei по-прежнему занимает надёжное третье место с 8% долей рынка, но в будущем ситуация может измениться, так как китайский гигант вернулся в игру.