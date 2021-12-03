Рынок плат для видеокарт достиг 13,7 млрд долларов

Согласно новому отчету аналитической компании Jon Peddie Research, единичные поставки дополнительных плат увеличились в третьем квартале 21 года по сравнению с прошлым годом. Доля AMD увеличилась на один процент, в то время как Nvidia осталась доминирующим лидером рынка с 78,2%. В годовом исчислении общий объем поставок AIB увеличился на 25,7% в этом квартале по сравнению с прошлым годом и составил 12,7 миллиона единиц.

Платы расширения (AIB) используют дискретные графические процессоры (dGPU) с выделенной памятью. Настольные ПК, рабочие станции, серверы, фермы рендеринга и майнинга, а также научные инструменты используют AIB. Потребители и предприятия покупают AIB у торговых посредников или OEM-производителей. Они могут быть частью новой системы или установлены в качестве обновления существующей системы. Системы с AIB представляют собой верхнюю часть графической индустрии. В системах начального уровня используются встроенные графические процессоры (iGPU) в процессорах, которые совместно используют более медленную системную память.

Благодаря развитию киберспорта и растущей популярности компьютерных игр AMD и Nvidia сообщают о рекордных доходах в игровом сегменте за последние кварталы. В третьем квартале 21 года сегмент рабочих станций достиг нового рекорда по объему продаж, производители оригинального оборудования и реселлеры оказывают серьезное влияние, создавая запасы плат, пандемия показала, что нарушение цепочки поставок может повлиять на доступность. Учитывая эти тенденции и появление Intel на рынке AIB, мы видим в целом положительные признаки для отрасли. В годовом исчислении мы обнаружили, что общие поставки AIB в течение квартала выросли на 25,7%, что больше, чем у процессоров для настольных ПК, которые выросли на 16,6% по сравнению с тем же кварталом год назад.