Рынок видеокарт показал рекордный рост во втором квартале 2024 года

Примечательно, что доля AMD на рынке видеокарт во втором квартале выросла всего на 0,2%, в то время как NVIDIA заняла лидирующую позицию с увеличением на 2%, поднявшись с 18% до 20% от общего рынка. Intel, напротив, потеряла 2,1% рыночной доли, снизившись с 66% до 64%. Здесь стоит учитывать, что в поставки включают в том числе интегрированную графику, а не только дискретную, и в этом плане у Intel дела идут хорошо, потому что компания продаёт немало процессоров с интегрированной графикой. Что касается самих поставок в количественном исчислении, AMD увеличила свои поставки на 3%, Intel сократила на 1,4%, а NVIDIA показала рост на 10%. NVIDIA также сообщила о рекордной выручке благодаря высокому спросу на графические процессоры серии GeForce RTX 40.