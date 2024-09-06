Рынок видеокарт показал рекордный рост во втором квартале 2024 года

Во втором квартале 2024 года, судя по информации аналитиков, наблюдался неожиданный рост поставок видеокарт и ожидается, что рынок будет расти со среднегодовым темпом в 4,2% с 2024 по 2026 год. Общие поставки видеокарт для ПК достигли отметки в 70 миллионов единиц во втором квартале 2024 года, что стало неожиданностью, поскольку обычно во втором квартале поставки видеокарт наоборот снижаются по сравнению с первым. Рост на 1,8% во втором квартале 2024 года является редкостью для рынка, так как средний показатель за последние 10 лет составил -7% при переходе с первого квартала на второй. Данные о доле рынка видеокарт во втором квартале 2024 года также показывают, что годовой рост поставок составил 16%.

Примечательно, что доля AMD на рынке видеокарт во втором квартале выросла всего на 0,2%, в то время как NVIDIA заняла лидирующую позицию с увеличением на 2%, поднявшись с 18% до 20% от общего рынка. Intel, напротив, потеряла 2,1% рыночной доли, снизившись с 66% до 64%. Здесь стоит учитывать, что в поставки включают в том числе интегрированную графику, а не только дискретную, и в этом плане у Intel дела идут хорошо, потому что компания продаёт немало процессоров с интегрированной графикой. Что касается самих поставок в количественном исчислении, AMD увеличила свои поставки на 3%, Intel сократила на 1,4%, а NVIDIA показала рост на 10%. NVIDIA также сообщила о рекордной выручке благодаря высокому спросу на графические процессоры серии GeForce RTX 40.