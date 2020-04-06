Rivet Networks представляет Ethernet-контроллер Killer E3100

Последним продуктом компании Rivet Networks является Ethernet-контроллер Killer E3100. Компания внедряет технологии нацеленные на обеспечение высокой производительности сети интернет.

Контроллер Rivet Networks Killer E3100 способен работать со скоростью 2,5 Гбит/с. Контроллер автоматически определяет, когда сеть перегружена и оптимизирует трафик для поддержания игровой сессии.

Контроллер Ethernet будет выпущен в трех вариантах - E3100, E3100G и E3100X. Контроллеры появятся в готовых игровых системах и на материнских платах. Одними из партнеров компании являются MSI и Acer.