Роботизированные контактные линзы

Иследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которые используют электроокулографический сигнал, который естественным образом генерируется нашими глазами, для выполнения задач по улучшению зрения, таких как увеличение и уменьшение масштаба.

Контакты - которые на самом деле являются мягкими роботами - имеют пять электродов на линзу. Они распределены по контактам для работы в качестве мышц и состоят из слоев электроактивного полимера, предназначенных для расширения при получении электрического сигнала от глаза.

В исследовании, опубликованном в « Advanced Functional Materials» , ученые, работающие в области биомиметических контактов, ссылались на уже существующие человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ), которые улучшили качество жизни пользователей, как частичное вдохновение для роботизированных линз.

Контакты функционируют даже тогда, когда ваши глаза закрыты, потому что человеческий глаз вырабатывает электрические сигналы 24/7, то есть в режиме быстрого сна.

В ходе исследования ученые поместили эластомер между двумя электродами, которые активируются электрическим стимулом (предоставляемым человеческим глазом). Активированные электроды заставляют эластомер расширяться, что приводит к увеличенному зрению. Еще одно двойное мигание отключает зум и возвращает зрение в нормальное состояние.

Исследователи надеются, что в будущем они смогут использовать эту технологию для создания полностью функционирующего протеза глаза и других визуальных протезов.