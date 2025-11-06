Rode представила доступный микшер Rodecaster Video S

Компания Rode представила обновлённую версию своей портативной консоли для видеопроизводства Rodecaster Video, выпущенной чуть больше года назад. Новинка получила название Rodecaster Video S и не является прямой заменой оригинала — она предлагает схожий функционал, включая переключение и микширование нескольких источников видео и звука, а также замену фона с помощью зелёного или синего экрана, но при этом отличается меньшими размерами и более доступной ценой. Первая версия Rodecaster Video появилась в продаже в конце сентября 2024 года по цене 1199 долларов, тогда как новая модель уже доступна для предзаказа за 499 долларов — менее чем за половину прежней стоимости.

Однако компактность и сниженная цена дают о себе знать — если оригинальная консоль поддерживала больше видеовходов, то версия S рассчитана на меньшее количество источников сигнала. Если у оригинала было четыре HDMI-входа, два HDMI-выхода и два многофункциональных порта USB Type-C, то Rodecaster Video S получила три HDMI-входа, один универсальный порт USB Type-C и один HDMI-выход. Хотя цена почти в 500 долларов всё ещё не делает устройство дешёвым инструментом для любителей, для опытных подкастеров, желающих попробовать себя в видеоформате, Rodecaster Video S становится привлекательным решением «всё в одном». В основе устройства лежит восьмиядерный процессор, при этом максимальное разрешение видео составляет 1080p. Весьма интересное устройство для многих стримеров.