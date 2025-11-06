Rode представила доступный микшер Rodecaster Video S

Однако компактность и сниженная цена дают о себе знать — если оригинальная консоль поддерживала больше видеовходов, то версия S рассчитана на меньшее количество источников сигнала. Если у оригинала было четыре HDMI-входа, два HDMI-выхода и два многофункциональных порта USB Type-C, то Rodecaster Video S получила три HDMI-входа, один универсальный порт USB Type-C и один HDMI-выход. Хотя цена почти в 500 долларов всё ещё не делает устройство дешёвым инструментом для любителей, для опытных подкастеров, желающих попробовать себя в видеоформате, Rodecaster Video S становится привлекательным решением «всё в одном». В основе устройства лежит восьмиядерный процессор, при этом максимальное разрешение видео составляет 1080p. Весьма интересное устройство для многих стримеров.