Ролевая игра Asterigos: Curse of the Stars получит поддержку FSR 2.0

Разработчик игр Acme Game Studio продемонстрировал трейлер с игровым процессом дебютной игры — Asterigos: Curse of the Stars.

Раскройте давно забытые секреты и пройдите по скрытым тропам необычайного мира. В нем вас ждут волнующие бои, замысловатые карты и удивительные места. Наслаждайтесь захватывающей историей, в которой важен каждый шаг. Главная героиня — Хильда, юная, но отважная воительница из легиона Северный ветер отправляется в проклятый город, чтобы отыскать и спасти отца. Геймплей сочетает элементы souls-like с более легкой, динамичной системой сражений, порождая новый взгляд на современные ролевые игры, сохранив гармоничный баланс между сложностью и детально проработанным миром.

Asterigos: Curse of the Stars выходит в третьем квартале 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X и будет поддерживать FSR 2.0.

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