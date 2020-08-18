Ролевая игра Genshin Impact с открытым миром выйдет 28 сентября

Китайская студия miHoYo подтвердила выход ролевой игры Genshin Impact с открытым миром. Выход состоится 28 сентября на ПК, Android и iOS состоится. Версия для Nintendo Switch все еще находится на стадии разработки. Многие пользователи сравнивают игру с The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В игре будет как одиночный, так и кроссплатформенный групповой режим для четырех игроков.

Разработчик miHoYo в будущем пообещал добавить больше городов, квестов, больше персонажей с уникальной историей и сезонные обновления.

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