Роскомнадзор хочет наложить на Google штраф в размере до 240 миллионов долларов

Роскомнадзор наложил на Google штрафы на общую сумму 32,5 миллиона рублей (458 000 долларов) за то, что они не удалили контент, который был признан незаконным. Однако компания еще не выплатила эти штрафы, поэтому теперь регулятор планирует подать на поискового гиганта в суд. Регулирующий орган будет добиваться отбить от 5% до 20% оборота Google в России. В прошлом году Google выручил из страны 85,5 млрд рублей, так что эти 5-20% составляют от 60 до 240 млн долларов.

Ранее в этом месяце Роскомнадзор объявил, что пытается наложить на Facebook аналогичный штраф с оборота, а теперь готовится сделать то же самое с Google. Дело против Google будет передано в суд 27-го числа, судебное заседание назначено на 8 ноября.