Российские предприниматели запустят приложение для обмена фотографиями Rossgram после блокировки Instagram

Российские технологические предприниматели намерены запустить на внутреннем рынке приложение для обмена фотографиями, чтобы помочь заполнить пустоту, оставленную Instagram. Новый сервис, известный как Rossgram, будет запущен 28 марта и будет иметь дополнительные функции, такие как краудфандинг и платный доступ к некоторому контенту. Александр Зобов, директор по связям с общественностью инициативы написал в социальной сети ВКонтакте: «Мой партнер Кирилл Филимонов и наша группа разработчиков уже были готовы к такому повороту событий и решили не упускать возможности создать российский аналог любимой нашими соотечественниками популярной социальной сети».

Российский государственный регулятор связи Роскомнадзор заблокировал доступ к Instagram с понедельника после того, как его американский владелец Meta заявил на прошлой неделе, что позволит пользователям социальных сетей в Украине публиковать агрессивные высказывания в сторону российских граждан. Россия, которая уже запретила Facebook, возбудила уголовное дело против Meta, и прокуратура обратилась в суд с просьбой признать американского технологического гиганта «экстремистской организацией». Дело должно быть передано в суд в понедельник.