Российские разработчики планируют запустить альтернативу Google Play Store

Российские технические разработчики создают альтернативу магазину Google Play от Alphabet и планируют запустить ее 9 мая, в национальный праздник России, посвященный победе во Второй мировой войне. YouTube и Google Play в этом месяце приостановили все платежные услуги в России , включая подписку, поскольку западные санкции начали создавать проблемы для банков в стране.

В заявлении говорится, что NashStore, что переводится на английский язык как «Наш магазин», будет обслуживать мобильные устройства Android и в конечном итоге должен быть совместим с российскими банковскими картами «Мир». Ранее в этом месяце Google заявила, что заблокировала мобильные приложения, подключенные к RT и Sputnik , в своем магазине Play.