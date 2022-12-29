Роутер Honor Router X4 Pro оценен в $25

Компания Honor представила довольно доступный роутер Honor Router X4 Pro, который оценен на домашнем для производителя китайском рынке в 25 долларов. Новинка характеризуется поддержкой диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, максимальной скоростью передачи данных в беспроводной сети 1500 Мбит/с, поддержкой технологий OFDMA и MU-MIMO, LDPC и Mesh, а также настройками для безопасного использования интернета детьми. При этом, здесь отсутствует разъем USB, а три стандартных порта Gigabit Ethernet совмещены (WAN/LAN). Выпустит ли Honor этот роутер в международную продажу, пока не сообщается.

Роутер Honor Router X4 Pro оценен в $25…
Компания Honor представила довольно доступный роутер Honor Router X4 Pro, который оценен на домашнем для …
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