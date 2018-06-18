Роутер Xiaomi Router 4Q оценен в 16 долларов

2018-06-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Router 4Q; [226]
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных домашних роутеров моделью Xiaomi Router 4Q, который оценен всего в 16 долларов. Новинку оснастили процессором Qualcomm QCA9561, работающим частоте 775 МГц, 64 МБ флэш-памяти, тремя антеннами, поддержкой протокола 802.11n, технологии 3:3 mimo. Максимальная пропускная способность устройства равна 450 Мбит/с. Роутер подключается к сети мобильных устройств Xiaomi и умных устройств экосистемы Mijia через технологию MiNET. Как отмечает производитель, она позволяет добавить устройства в список разрешенных нажатием одной кнопки без ввода пароля.


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