Рукоятка для беззеркальных камер Sony GP-VPT2BT с органами управления

2020-01-17, Автор - Anna; Продукт - Sony GP-VPT2BT; [105]
Sony представила новую съемочную рукоятку для беззеркальных камер GP-VPT2BT. Она обеспечивает плавную беспроводную съемку между видео и фотографиями с помощью встроенных элементов управления, таких как запись, масштабирование, регулировка наклона и многое другое.

GP-VPT2BT совместима с беззеркальными камерами этой марки, включая серии A9, A7, A6600, A6400, A6100, а также сериями Cyber ​​Shot, такими как RX100 VII и RX0 II. Новинка подключается к камерам через Bluetooth и может функционировать как настольный штатив. Sony GP-VPT2BT можно приобрести за $ 140.


Комментарии и отзывы Sony GP-VPT2BT
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