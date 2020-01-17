Рукоятка для беззеркальных камер Sony GP-VPT2BT с органами управления

Sony представила новую съемочную рукоятку для беззеркальных камер GP-VPT2BT. Она обеспечивает плавную беспроводную съемку между видео и фотографиями с помощью встроенных элементов управления, таких как запись, масштабирование, регулировка наклона и многое другое.

GP-VPT2BT совместима с беззеркальными камерами этой марки, включая серии A9, A7, A6600, A6400, A6100, а также сериями Cyber ​​Shot, такими как RX100 VII и RX0 II. Новинка подключается к камерам через Bluetooth и может функционировать как настольный штатив. Sony GP-VPT2BT можно приобрести за $ 140.