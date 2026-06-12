Руководство Xbox будет закрывать студии и увольнять сотрудников

Сегодня информационное издание Windows Central опубликовало подробный разбор сложной ситуации внутри компании Xbox. Согласно новым данным, подразделение сейчас удерживает лишь около 3% операционной маржи после всех расходов. То есть компания всего в 3% от того, чтобы работать буквально в ноль. Именно поэтому следующим шагом Аши Шармы, новой СЕО, после снижения цены Game Pass Ultimate и перезапуска программы эксклюзивов станет попытка «перезагрузить» Xbox, включая новую волну увольнений и, возможно, даже закрытие студий. По информации инсайдеров, продажи железа уже долгое время падают, а ряд игр, включая Avowed, Keeper, Kiln, South of Midnight, Hellblade 2, Forza Motorsport и The Outer Worlds 2 показали результаты значительно ниже ожиданий Microsoft.

Другие проекты вроде отменённых Perfect Dark и Everwild от Rare и Project Blackbird от ZeniMax Online обернулись чистыми инвестиционными потерями. При этом State of Decay 3 от Undead Labs и перезапуск Fable от Playground Games создаются дольше запланированного, то есть расходы на эти игры уже выше, чем предполагалось. Но, что самое важное, согласно отчёту, Xbox не удалось заранее зафиксировать достаточные объёмы памяти по стабильным ценам и теперь компания может терять сотни долларов на каждой проданной консоли Xbox Series S или Series X. Такое положение дел явно выглядит проблемным — и компания рано или поздно пойдёт на сложные решения, чтобы спасти подразделение от полного краха.
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