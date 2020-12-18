Рюкзак OnePlus Urban Traveler Backpack поступит в продажу с 8 января

OnePlus известен созданием смартфонов, которые начали свой путь как "убийцы флагманов", а затем постепенно начали предлагать телефоны премиум-класса. Однако в недавнем прошлом компания расширила свои предложения на аксессуары и другие продукты.

Теперь компания анонсировала новый продукт - рюкзак OnePlus Urban Traveler Backpack. Рюкзак будет доступен в двух цветовых вариантах - черном и в сочетании черного и белого. В продажу рюкзак поступит примерно 8 января. OnePlus Urban Traveler Backpack имеет емкость 20 л и имеет девять карманов. Основное отделение имеет перегородку и спину на молнии. Есть две пары резинок, на которых можно удерживать бутылки с водой. На задней панели есть отдельный отсек для ноутбука , который, по словам компании, может вместить устройство с дисплеем до 16 дюймов.

На лицевой стороне есть диагональная линия, открывающая небольшое место для хранения вещей. На плечевых лямках рюкзака OnePlus Urban Traveler есть пластиковая петля, которую можно использовать для крепления таких предметов, как солнцезащитные очки или брелки. Компания заявляет, что молнии и подкладка являются водонепроницаемыми, а белый цвет обработан для предотвращения пятен.
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