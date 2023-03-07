Русский снегоход Sharmax SHP 680 и лодочный мотор Mikatsu MF115FEL-T EFI от Globaldrive получили номинацию “Лучший товар”

В Москве с 2 по 5 марта состоялась выставка «Охота и рыболовство на Руси». В рамках нее российский дистрибьютор товаров для активного отдыха, спорта и рыбалки Globaldrive одержала победу в двух номинациях конкурса “Лучший товар”. В номинации «Лучший товар для туризма» победу одержал российский снегоход Sharmax SHP 680, а номинацию «Лучший товар: лодки и моторы» заполучил лодочный мотор Mikatsu MF115FEL-T EFI. Победитель был выбран в ходе народного голосования.

Снегоход Sharmax SHP 680

Sharmax SHP 680 является утилитарным снегоходом, подходящий для спасательных служб, охоты и рыбалки. Он работает на 498-кубовом 4-тактном двигателе мощностью 23 л.с. Снегоход комплектуется японским карбюратором Mikuni и двигателем, изготовленным по технологии Honda и в соответствии с мировыми стандартами качества ISO 9001. Вместе они экономят топливо и стабильно запускают технику даже в лютые морозы. Максимальная скорость составляет 80 км/ч. На данный момент Sharmax SHP 680 можно приобрести . Гарантия действует 2 года.

Подвесной лодочный мотор Mikatsu MF115FEL-T EFI