Русский снегоход Sharmax SHP 680 и лодочный мотор Mikatsu MF115FEL-T EFI от Globaldrive получили номинацию “Лучший товар”

В Москве с 2 по 5 марта состоялась выставка «Охота и рыболовство на Руси». В рамках нее российский дистрибьютор товаров для активного отдыха, спорта и рыбалки Globaldrive одержала победу в двух номинациях конкурса “Лучший товар”. В номинации «Лучший товар для туризма» победу одержал российский снегоход Sharmax SHP 680, а номинацию «Лучший товар: лодки и моторы» заполучил лодочный мотор Mikatsu MF115FEL-T EFI. Победитель был выбран в ходе народного голосования.
Снегоход Sharmax SHP 680
Sharmax SHP 680 является утилитарным снегоходом, подходящий для спасательных служб, охоты и рыбалки. Он работает на 498-кубовом 4-тактном двигателе мощностью 23 л.с. Снегоход комплектуется японским карбюратором Mikuni и двигателем, изготовленным по технологии Honda и в соответствии с мировыми стандартами качества ISO 9001. Вместе они экономят топливо и стабильно запускают технику даже в лютые морозы. Максимальная скорость составляет 80 км/ч. На данный момент Sharmax SHP 680 можно приобрести
. Гарантия действует 2 года.
Подвесной лодочный мотор Mikatsu MF115FEL-T EFI
Высокомощный подвесной лодочный мотор Mikatsu MF115FEL-T EFI является одним из лидеров среди моторов на российском рынке. Данная модель может похвастаться низким расходом топлива и высокой степенью надежности. Объем двигателя составляет 1832 см3 и мощностью 115 л. с. Двигатель имеет 3 передачи: переднюю, нейтральную и заднюю. Mikatsu MF115FEL-T EFI оснащен электро-гидроподъемником, с помощью которого можно поднять мотор весом 165 кг.
Показатель падения компрессии после нескольких лет эксплуатации остается на низком уровне 2-4%.Мотор Mikatsu оснащен протекторным анодом от канадской марки Martyr. Пятислойное лакокрасочное покрытие защищает мотор от пресной и морской воды.
Mikatsu MF115FEL-T EFI доступен
по цене 1 050 900 рублей. На него распространяется беспрецедентная 10-летняя гарантия.