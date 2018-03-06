Ryzen 7 2700X на высоких частотах

В интернете появилась информация о том, что компания AMD планирует выпустить в свет процессор Ryzen 7 2700X. У него будет восемь вычислительных ядер и в режиме разгона работать он будет на тактовой частоте 4,2 гигагерца. Да, когда-то давно разработчики старались уделать друг друга в плане частот, потом пошла гонка ядер и температур, теперь вот опять вернулись к гигагерцам. Новинка будет очень интересным решением как для геймера, так и для работы с видео или фото, так как производительности у процессора предостаточно. Осталось только решить, как именно использовать новинку, какую плату взять, и узнать стоимость тоже не помешает. Все же, это достаточно интересная новость, но ценника пока не называют официального. Ждем анонса, а там можно будет думать о потенциальной конкуренции с Intel и ее новыми процессорами.