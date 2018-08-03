Ryzen Threadripper 2000 в крутой коробке

В сети появилось изображение упаковки нового процессора Ryzen Threadripper 2000. Это не мобильный рынок, так что слитой информации можно спокойно верить — производитель явно планирует показать весьма дорогостоящее устройство в премиальной упаковке. Выглядит такой вариант коробки очень стильно и если вы планируете покупать данную модель процессора, то вы явно получите тонну удовольствия от распаковки. С другой стороны, если вы покупаете процессор в столь дорогом оформлении, то с вас автоматически снимают деньги и за саму упаковку. Это может быть 5 или 10 долларов, а может и того меньше, но вы их платите за коробку красивую, которую потом просто выбросите в мусор и все. Стоит ли переплачивать за процессор, если его отправляют в таком вот варианте упаковки? Каждый будет решать для себя сам.