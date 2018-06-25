Ryzen Threadripper на 32 ядра

Производители процессоров, а их всего два на современном рынке компьютеров, постоянно сражаются за более высокую производительность. Однако, зачастую пользователям не так уж важно, какие там баллы в синтетических тестах, намного важнее количество ядер и их тактовая частота. Компания AMD запустила тизер своего нового процессора Ryzen Threadripper, который получит 32 ядра и довольно высокую частоту. Это позволит легко заполучить преданных фанатов компании, да и новых пользователей тоже — процессор просто шикарен в синтетике, да и само количество ядер как бы подталкивает к тому, что это будет мощное решение. Стоимость пока что не называют, да и вообще характеристики новинки остаются в секрете. Будем надеяться, что производитель вскоре раскроет все свои секреты и можно будет говорить о реальном сравнении моделей.