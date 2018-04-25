Ryzen не спасает AMD

Как бы AMD не старалась со своими Ryzen, доля на рынке остается ниже 30%, тогда как Intel показывает стабильные 70-72%. Все дело в грамотном маркетинги и активных действиях «синих» — как только позиции компании ослабли из-за релиза Ryzen, Intel сразу закрыла дыру в бюджете дешевыми процессорами Celeron, которые покупались майнерами для своих ферм. Потом была выпущена адекватная линейка Coffee Lake, которая сейчас доминирует на рынке и даже релиз второго поколения Ryzen никак не повлияло на итоговые показатели продаж. Есть мнение, что Intel в будущем только закрепит свои позиции следующим поколением процессоров, которые будут заметно мощнее и получат новую архитектуру. Но, конечно, это только слухи, а сейчас мы смотрим на цифры и как-то даже жаль AMD с их низким уровнем продаж.