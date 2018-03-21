Ryzen продают немного дешевле

Компания AMD снизила стоимость процессоров первого поколения Ryzen. Видимо, перед анонсом второго поколения процессоров решили избавиться от остатков на складах, либо просто привлечь дополнительную аудиторию к своему проекту. Скидка составляет примерно 10% на все модели, на старшие немного больше скинули. Если вы давно хотели собрать себе недорогой компьютер, либо просто нужна была недорогая замена своему стационарному решению для работы или интернета, то присмотритесь к обновленным ценам на модельный ряд Ryzen, вполне есть шансы, что он привлечет вас больше, чем аналоги от Intel, на которые скидок никаких нет и не будет в ближайшее время. Ждем уже анонса второго поколения процессоров и будем говорить о потенциальной конкуренции со стороны Intel. Хотя, что-то второе поколение Ryzen не воодушевляет.