SD Express с производительностью 985 МБ/с NVMe для карт памяти SD

Ассоциация SD объявила о выпуске SD Express, которая добавляет популярные интерфейсы PCI Express и NVMe к унаследованному интерфейсу SD. Интерфейс PCIe, обеспечивающий максимальную скорость передачи данных до 985 мегабайт в секунду (МБ / с) и протокол верхнего уровня NVMe, обеспечивает расширенный механизм доступа к памяти, позволяющий создать новый мир возможностей.Кроме того, максимальная емкость памяти на картах памяти SD возрастает с 2 ТБ с SDXC до 128 ТБ с новой картой SD Ultra Capacity (SDUC).